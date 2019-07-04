В Оренбуржье началось строительство двух новых электростанций

В Оренбургской области запустили строительство двух объектов солнечной генерации. Станции будут запущены сразу на двух территориях региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Это вторая очередь СЭС в Новосергиевке мощностью 15 и СЭС мощностью 30 МВт в поселке Светлом на востоке области»,– говорится в сообщении.

Также, по информации правительства, к концу текущего года установленная мощность солнечной энергетики Оренбургской области будет увеличена на 45 МВт за счет двух новых энергообъектов. Инвестиции в строительство Светлинской СЭС и второй очереди Новосергиевской СЭС составят 3,9 млрд рублей.

В регионе построено 12 гелиостанций суммарной мощностью 260 МВт. Ежегодно производство такого обьема энергии от альтернативных источников позволит сэкономить 40 млн куб. м природного газа и избежать 160 т выбросов углекислого газа от его сжигания.

Анастасия Юдина