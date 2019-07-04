В «Яндекс.Справочнике» появились профили компаний с собственными URL

В «Яндекс.Справочнике» появились профили компаний с отдельным URL-адресом. Как рассказали vc.ru в «Яндексе», теперь владельцы бизнеса, кроме описания, фото и места расположения компании могут публиковать новости об акциях и другую информацию.

Кроме того, был обновлен раздел с прайс-листами. Благодаря этому владельцы компаний смогут загружать сразу несколько товаров с фотографией и ценой. Если компания работает в сферах «авто», «медицина», «красота» и «еда», то пользователям будет отображаться на карте ее профиль и прайс. Также прайс-лист будет показан в результатах поиска организаций из других сфер.

«Яндекс.Справочник» — это интернет-каталог организаций. После добавления информации владельцем компании пользователи могут найти организацию на «Яндекс.Картах» и других поисковых сервисах «Яндекса».