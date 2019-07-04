Минэкономразвития включило ОЭЗ «Липецк» в число лучших в стране

Министерство экономического развития РФ опубликовало отчет о результатах функционирования особых экономических зон с начала их работы и за 2018 год. Согласно отчету, ОЭЗ «Липецк» получила показатель в 100% эффективности вместе с особыми экономическими зонами Татарстана, Московской и Тульской областей. Данные для отчета представлялись органами исполнительной власти субъектов и министерством по делам Северного Кавказа. Среди этих данных — объемы инвестиций и капвложений, количество привлеченных инвесторов и созданных рабочих мест, выручка резидентов, федеральные и региональные вложения в инфраструктуру, суммы таможенных и налоговых отчислений.

В 2018 году в ОЭЗ «Липецк» было привлечено десять резидентов, общий объем инвестиций которых составил 15 млрд руб., сообщили в особой экономзоне. Также были введены в эксплуатацию два завода, а на грязинской площадке завершилось создание инженерной инфраструктуры.

О смене руководства особой экономической зоны читайте в материале “Ъ-Черноземье” «У ОЭЗ “Липецк” отнимают голову».

Олег Мухин