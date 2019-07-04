Количество пассажиров на межрегиональных рейсах из Платова выросло на 16%

Пассажиропоток международного аэропорта Платов на прямых межрегиональных рейсах, минующих Москву, по итогам первого полугодия этого года вырос на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

«В первом полугодии 2019 года открылся ряд новых маршрутов из аэропорта Платов в города России, которые не вошли в рейтинг, но вызывают неизменный интерес пассажиров. Это перелеты из Ростова-на-Дону в Калининград с промежуточной посадкой в Калуге, а также прямые рейсы в Астрахань и Владикавказ», - сказано в сообщении.

В первом полугодии 2019 года количество пассажиров межрегиональных рейсов из Платова составило 356,7 тыс. человек.

Дарья Голякова