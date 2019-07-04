Екатеринбург попал в сериал Netflix о семье Романовых

Американский сервис Netflix выпустил сериал «Последние цари» об императорской семье Романовых, действие которого начинается в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева.

На второй минуте сериала голос за кадром сообщает: «Все кончилось здесь, в этом доме. Богатейшее семейство в мире, император и императрица России, пятеро их детей исчезли без следа». Больше экранного времени у Екатеринбурга в последнем эпизоде, который начинается с того, как детей Романовых привозят в дом Ипатьева, где их уже ждут Николай II и его жена императрица Александра Федоровна. «Город был оплотом коммунистов на Урале, окруженный лесами, где заключенные могут легко исчезнуть. Дом Ипатьевых выбрали, потому что он удален, охраняем, и его легко укрепить»,— сообщает закадровый голос.

Главных героев сыграли Бен Картрайт, Сюзанна Херберт, Оливер Димсдейл, Элси Беннетт, Дункан Поу, Роберт Джек, Стеффан Бойе и другие. Как пояснила в интервью Harper's Bazaar Сюзанна Херберт, сыгравшая роль императрицы Александры Федоровны, 80% времени займет драма, еще 20% — документалистика. «Это совершенно новый стиль повествования. Перед вами захватывающая и красиво поставленная история, преимущество которой — включения историков мирового класса, которые объяснят вам некоторые закулисные детали»,— отметила она.

Николай II вместе с членами семьи и прислугой был расстрелян большевиками в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Их останки отвезли в район деревни Коптяки, где облили кислотой и закопали под настилом старой дороги. В советское время место захоронения скрывалось. Официально часть останков была обнаружена в 1991 году. В 1998 году их торжественно захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Останки царевича Алексея и княжны Марии были найдены только в 2007 году. 20 августа 2000 года Русская православная церковь канонизировала царскую семью, назвав их «Царственными страстотерпцами». В урочище Ганина Яма, где изначально большевики пытались уничтожить царские останки, построен православный монастырь. Одновременно с расстрелом семьи Николая II в 1918 году в Алапаевске были убиты другие члены Дома Романовых, включая великую княгиню Елизавету Федоровну и нескольких князей.

В память об этих событиях на Урале ежегодно проходят «Царские дни». В этом году они пройдут в июле.

О том, как век спустя казнь Николая Романова и его семьи представляют на Западе — в материале "Огонька" "Актуальное убийство"