Администрацию Промышленного района Самары покинул Владимир Чернышков

Совет депутатов Промышленного внутригородского района Самары принял отставку главы администрации района Владимира Чернышкова 3 июля. Господин Чернышков написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом «Ъ» сообщили депутаты райсовета.

Временно исполняющим обязанности руководителя администрации назначен первый заместитель главы Равиль Гибадуллин.

Руководителем администрации Промышленного района Владимир Чернышков был назначен прежним мэром Самары Олегом Фурсовым в августе 2015 года. Ранее, с марта 2015 года он возглавлял Ленинский район Самары, а до этого в течение 9 лет являлся первым заместителем главы районной администрации. С 1994 по 2000 годы господин Чернышков работал в должности первого заместителя главы Промышленного района, руководил коммунальным сектором.

Ани Айвазян