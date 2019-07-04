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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Прокуратура проверит десятичасовую задержку рейса Utair Екатеринбург—Сургут

Транспортная прокуратура Свердловской области начала проверку из-за задержки рейса авиакомпании Utair, выполнявшего рейс UT-112 Екатеринбург—Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ). Как сообщили в ведомстве, самолет задержали из-за его технической неисправности.

По расписанию самолет должен был вылететь 3 июля в 21:05 по местному времени. Но фактически самолет вылетел 4 июля в 7:27. На рейс зарегистрировались 56 пассажиров, в том числе один ребенок.

«Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, о лицензировании»,— рассказали в ведомстве.

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