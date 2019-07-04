04 июля, четверг
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Кубань вошла в тройку самых безопасных для путешествий регионов

Biletix провел опрос среди отечественных туристов о том, какие из регионов России они считают безопасными и опасными для путешествий. Свои ответы оставили более 1,7 тыс. человек. В пятерку безопасных, по мнению туристов, субъектов, вошли Москва и Московская область (28,5%), Республика Татарстан (23,3%), Краснодарский край (22%) и Республика Алтай (10,3%). Опасными регионами для путешествий россияне традиционно считают республики Кавказа. В пятерку самых рискованных мест для посещений вошли Дагестан и Чечня. Примечательно, что опасными путешественники считают крупные города и юг России, поэтому Москва и область, а также Краснодарский край одновременно вошли и в ТОП-5 опасных регионов. Сюда же попала Свердловская область.

Елена Рыжкова


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