Принцип лидера

В центре Екатеринбурга строится здание, которое уже сегодня притягивает восхищенные взгляды. Новая яркая доминанта не только украсит город, но и запишет его в справочники мировой современной архитектуры, ведь автор проекта — именитое бюро Нормана Фостера. Речь идет о штаб-квартире Русской медной компании, которая в этом году отмечает свое 15-летие. Какие принципы помогают РМК развиваться, как они нашли отражение в облике и содержании «медного дома» и чем будет удивлять стенд компании на “Иннопроме-2019” — рассказал президент РМК Всеволод Левин.

Review: Какие самые значимые достижения компании за прошедшие 15 лет вы можете выделить?

Всеволод Левин: За прошедшие годы нам удалось построить устойчивый горно-металлургический холдинг, который объединяет более 30 предприятий различного профиля с общей численностью сотрудников свыше 10 тысяч человек.

Если говорить об основном виде деятельности, среди наиболее значимых результатов я бы назвал формирование надежной минерально-сырьевой базы и мощностей переработки. За 15 лет объем добычи руды РМК вырос более чем в 30 раз. С момента основания компании производительность металлургических предприятий по катодной меди увеличилась более чем на 80%, до 220 тысяч тонн в год, по медной катанке — почти в три раза, до 235 тысяч тонн в год. В общей сложности за эти годы мы выпустили больше 2,5 млн тонн меди в катодном эквиваленте. Есть чем гордиться.

Успехи в производственной сфере позволили реализовать целый ряд социальных проектов в регионах присутствия наших предприятий. Горно-обогатительные комбинаты и металлургические заводы РМК работают преимущественно в небольших поселениях или районных центрах и зачастую являются системообразущими для местных экономик и социальной сферы предприятиями. Поэтому осознанно мы принимаем на себя дополнительную ответственность и участвуем в содержании муниципальных объектов, в благоустройстве территорий, сами строим спортивные объекты, оказываем адресную помощь нуждающимся, реализуем культурные, образовательные проекты для детей и молодежи.

R: Символично, что строительство здания штаб-квартиры завершается именно в год 15-летия РМК. Расскажите об этом проекте.

В.Л.: Проект был разработан в архитектурном бюро Foster + Partners, которое известно работами для ведущих мировых компаний. В работе над нашим проектом архитекторы Foster + Partners нашли способ объединить все лучшее от двух привычных подходов к офисной планировке, разработав уникальные двухуровневые офисные модули. На первом этаже этих модулей будут расположены кабинеты на шесть человек, чуть большие по площади и высоте, чем кабинеты на втором этаже, где смогут работать по четыре человека. А внутри появится двухсветное атриумное пространство с высокими панорамными окнами. Таким образом, сотрудники отделов смогут, с одной стороны, сохранить определенную приватность своего рабочего пространства, а с другой стороны, в здании будет создано идеальное естественное освещение. Не будет ощущения замкнутости и давления потолков и стен. Интересно, что при работе над проектом штаб-квартиры архитекторы изучили, как работает компания, как между собой взаимодействуют наши департаменты. На основе этого было предложено оптимальное решение по расположению кабинетов относительно друг друга. Так что можно сказать, что штаб-квартира воплотит в себе в некотором смысле нашу корпоративную культуру.

Архитекторы бюро осуществляют авторский надзор за стройкой с первого дня, что гарантирует наивысшее качество исполнения и соответствие объекта заложенному в него замыслу.

R: Вы и в производстве стремитесь использовать только передовые решения?

В.Л.: Да, это один из базовых принципов нашей работы. Вместе с талантом наших инженеров и рабочих этот подход, пожалуй, и обеспечил результаты, с которыми мы подошли к четвертой пятилетке. Мы применяем лучшие технологии, какие есть на сегодняшний день. Например, на Томинском ГОКе, который мы строим в Челябинской области, будут работать уникальные безредукторные мельницы для измельчения медной руды. Аналогов им в мире нет — потому что объекты подобных масштабов сегодня не строят. Их уникальность в том, что там полностью исключена механическая передача, нет редукторного привода. Это дает очень хорошую энергоэффективность. Плюс они меньше шумят и требуют меньше затрат на обслуживание.

На Кыштымский медеэлектролитный завод этим летом началась поставка уникальной для нашей страны линии электролиза медной фольги. Эта продукция незаменима в электронной промышленности и производстве литий-ионных батарей. На сегодня в России ее не производят. На нашем оборудовании мы сможем выпускать все наиболее востребованные типоразмеры фольги толщиной от 9 до 105 микрон.

В 2014 году мы построили Михеевский горно-обогатительный комбинат в Челябинской области, который стал первым на постсоветском пространстве комбинатом, где внедрили экономически эффективную технологию добычи и обогащения медных руд с содержанием меди до 0,4%.

Офис Русской медной компании спроектирован архитектурным бюро Foster+Partners

Немаловажно, что при техническом совершенстве оборудование и решения, которые мы внедряем на своих предприятиях, обеспечивают высокий уровень промышленной и экологической безопасности. Это для нас так же принципиально, как и экономическая эффективность.

R: При постройке производства с нуля новые технологии внедрять проще, чем на действующих предприятиях. Как вы решаете задачи модернизации в таких случаях?

В.Л.: У нас одинаковый подход вне зависимости от того, имеем ли мы дело с действующим предприятием или строим новый завод. Это всегда использование передовых технологий и защита окружающей среды. Одним из предприятий, которое вошло в состав РМК в 2004 году, стал медеплавильный завод «Карабашмедь» в Челябинской области. На тот момент он представлял собой морально и физически устаревшее производство, которое наносило значительный ущерб окружающей среде. За 15 лет мы направили на модернизацию и повышение экологической безопасности завода более 20 млрд рублей. На предприятии мы установили новую печь Ausmelt, построили мощные фильтры и сернокислотный цех для утилизации металлургических газов, возвели обогатительную фабрику для переработки шлака металлургического производства, запустили станцию очистки промышленных стоков, обновили парк конвертеров в метцехе, установили механизированную линию розлива черновой меди и новую систему газоочистки.

В итоге при росте производительности объем выбросов сократился более чем в 20 раз к уровню 2000 года.

Выдающиеся результаты в области защиты окружающей среды на самом предприятии сделали возможным и целесообразным реализацию проектов ликвидации накопленного в предыдущие десятилетия в Карабаше экологического ущерба. В этом году мы завершаем биологический этап рекультивации бесхозного хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината, который работал в городе в советские годы.

R: Каковы объемы инвестпрограммы РМК в этом году? На что будут направлены средства?

В.Л.: Инвестиции Группы «Русская медная компания» в развитие горнодобывающих и металлургических мощностей в России и Казахстане в 2019 году превысят 1 млрд долларов. Это на 4% больше, чем в прошлом году. В российские активы мы вложим больше 900 млн долларов, из них больше 650 млн долларов пойдет на проекты в сфере горной добычи. Главными задачами, которые стоят перед РМК сегодня, являются строительство Томинского ГОКа в Челябинской области и разработка Малмыжского месторождения в Хабаровском крае. Реализация этих проектов даст нашей стране дополнительно около 200 тысяч тонн меди в концентрате в год. Это не только обеспечит нам собственную сырьевую базу для наращивания металлургических мощностей, но и создаст условия стабильного развития и укрепления позиций всей отечественной цветной металлургии.

R: РМК является постоянным партнером международной промышленной выставки, которая проходит в Екатеринбурге. Что вы будете представлять на «Иннопроме» в этом году?

В.Л.: В этом году мы отмечаем 15-летие и на нашем стенде решили рассказать о своих достижениях и планах на будущее. Конечно, для этого будут задействованы самые современные мультимедийные технологии и выставочные решения, которые, уверен, не оставят гостей равнодушными. Наши гости смогут попробовать себя в роли режиссеров голографического театра, смогут управлять интерактивными видео-кубами и кинетической стеной, посвященной истории компании, и даже побывать в трех виртуальных вселенных. С помощью светодиодных поверхностей, лазерных проекторов и другого оборудования мы покажем основные этапы — от добычи меди до применения металла в основных сферах деятельности человека. Будет на стенде РМК аттракцион виртуальной реальности и еще много всего интересного. Приглашаю вас и всех гостей выставки посетить нашу экспозицию.