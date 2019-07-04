Средняя зарплата жителей Краснодара составила 37 тысяч рублей

Жители столицы Кубани зарабатывают в среднем 37 тыс. руб. в месяц. За год зарплата краснодарцев выросла на 5,4%. Такие данные приводят эксперты сервиса «Авито. Работа».

Сообщается, что в рейтинге средних зарплат Краснодар находится на пятом месте в стране. Первую строчку традиционно занимает Москва (57,9 тыс. руб.), второе – Санкт-Петербург (47,4 тыс. руб.), третье – Екатеринбург (39,3 тыс. руб.), четвертое – Новосибирск (37,4 тыс. руб.). В ТОП-20 рассматриваемых сервисом городов три нижние строчки рейтинга занимают Саратов (30,6 тыс. руб.), Ижевск (30,4 тыс. руб.) и Барнаул (29,9 тыс. руб.).

Василий Хитрых