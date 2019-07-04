В Ставрополе на месте планируемого строительства проспекта нашли 20 древних могил

Археологи обнаружили порядка 20 погребений с древними артефактами на месте планируемого строительства пр. Российский в Ставрополе, сообщает пресс-служба администрации города. Проспект будет проходить по могильнику крупного поселения древних племен VII – III в. до н. э. Поэтому перед началом строительства ученых попросили обследовать территорию и убрать из зоны строительства все ценные артефакты.

Находки передадут в Ставропольский государственный музей-заповедник им. Прозрителева и Праве. После завершения раскопок рабочие смогут приступить к строительству дороги.

Дарья Голякова