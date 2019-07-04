В жилом районе «Волгарь» построят две новые дороги

Строительство двух новых дорог планируется в жилом районе «Волгарь» в Самаре. Соответствующее решение выдало ранее министерство строительства региона, сообщает областное правительство.

Дороги будут построены по ул. Александра Солженицына (вторая очередь) и в Засамарской слободе, на ул. Виталия Талабаева. Объекты введут в эксплуатацию в ноябре текущего года.

Строительно-монтажные работы полностью закончатся в октябре. Дороги будут построены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

Георгий Портнов