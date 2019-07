«Иннопром» отпразднуют по-турецки

Свердловская область уже десять лет является организатором выставки, пять из которых выбирает страну-партнера. Ранее этот статус получали Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Региональные власти решили сохранить традицию взаимодействия с Востоком, поэтому страной-партнером юбилейной десятой международной выставки «Иннопром-2019» стала Турция.

Турецкий след

Выбор Турецкой Республики в качестве страны-партнера неслучаен. Экономика Турции является одной из быстроразвивающихся среди стран «двадцатки». Республика занимает шестую строчку в ТОП-10 основных внешнеторговых партнеров России и входит в ТОП-20 крупных внешнеэкономических партнеров Свердловской области.

По итогам 2018 года, взаимный товарооборот между Россией и Турцией вырос на 18% и составил $23 млрд, превысив показатели за весь 2017 год. Однако товарооборот между республикой и уральским регионом за год уменьшился: в 2017 году составил около $201,6 млн, а в 2018 — $185 млн. Свердловская область экспортирует в Турцию металлы, древесину и продукцию машиностроительного комплекса. Среди импортируемых товаров преимущественно продовольственная и химическая продукция. Предпо­лагается, что сотрудничество в рамках международной промышленной выставки позволит улучшить ситуацию, углубить кооперационные связи и реализовать планы глав государств об увеличении товарооборота между странами до $100 млрд.

На выставке «Иннопром-2019» Турецкая Республика представит свои инновационные разработки в области машиностроения, на которой будет сделан наибольший упор, автомобилестроения, электротехнического оборудования, а также инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества. В рамках национальной экспозиции страны-партнера будут представлены технологии и разработки в сфере промышленности крупнейших компаний страны. В частности, станкостроительный завод Durmazlar Makina, компания Layne Bowler Pompa, которая выпускает центробежные промышленные насосы, Hrmak Plastik Otomotiv Makina, специализирующаяся на термопластавтоматах, предприятие Yilmaz Redktr, которое производит редукторы, Hidromode Hidrolik Makina, выпускающая гидравлические прессы и машины, и другие.

Экспозиция Турции разместится в павильоне №1 выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». Ее общая площадь составит 3 тыс. кв.м. На выставке будут представлены передовые технологии страны. В их числе — оптоволоконный лазер для резки по металлу от компании Durmazlar Makina, машина для литья под давлением производства Hurmak Plastics Machinery, крановые редукторные двигатели от Yilmaz Redktr и другое.

Турецкую делегацию возглавит министр промышленности и технологий Мустафа Варанк. Планируется, что почетными гостями выставки станут министр торговли Рухсар Пекджан и его заместитель Риза Туна Турагай. Также в состав делегации страны-партнера войдут представители министерства торговли, комитета по внешнеэкономическим связям и ассоциации машиностроителей. Планируется, что они примут участие в Российско-Турецком промышленном форуме, посвященном обсуждению опыта реализации совместных проектов, направления для дальнейшего сотрудничества, а также новых технологий в машиностроении. Помимо этого, участники форума рассмотрят возможности особых экономических зон, ключевые направления для развития экспорта промышленной продукции, производственные технологии в машиностроении и станкостроении, обсудят инвестиционный климат России и Турции, кооперацию компаний и государственную поддержку в странах. Российско-Турецкий промышленный форум начнется 8 июля. Российскую сторону на обсуждении двустороннего сотрудничества представит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Уральско-турецкий контакт

В 2017 году председатель правления промышленного холдинга «MidUral Group» Сергей Гильварг заключил долгосрочный экспортный контракт с турецкой компанией Yildirim на общую сумму более $1 млрд. Это соглашение подразумевало инвестиции предприятия в модернизацию производственной базы, создание более 1 тыс. рабочих мест и поставки уральской продукции с Yildirim. Также показателями высокого уровня взаимоотношений между Свердловской областью и Турцией являются регулярное авиасообщение между Екатеринбургом и Стамбулом с помощью «Турецких авиалиний», наличие офиса Почетного консула Турции в столице Урала и международной финансовой организации «Кредит Европа Банк».

В середине марта в рамках подготовки к юбилейной выставке в Турецкую Республику с визитом отправилась делегация Свердловской области во главе с министром инвестиций и развития региона Викторией Казаковой. Целью визита стала презентация потенциала Среднего Урала и переговоры по развитию сотрудничества в сферах промышленности, инвестиций, туризма и культуры. Презентация вызвала интерес на площадке промышленной зоны Анкары и Союза палат и бирж Турции и заложила основу для обсуждения на «Иннопроме» перспектив размещения турецких производств на территории Уральского региона.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Взаимные экономические интересы Свердловской области и Турции не ограничиваются промышленной, инвестиционной и торговой сферами. В январе во время встречи первого заместителя губернатора Алексея Орлова и председателя Ассоциации экспортеров Западного Средиземноморья Турции Хаккы Бахара турецкая сторона заинтересовалась развитием взаимодействия в образовании и науке — предложила привлечь в турецкие университеты российских преподавателей. Сейчас одно из крупных учебных заведений Уральский федеральный университет имеет соглашения с семью турецкими вузами, преподает турецкий язык и обучает турецких студентов.

Губернатор уверен, что Турция сможет найти в регионе партнеров среди авиастроителей. В качестве примера глава области привел Уральский завод гражданской авиации, который выпускает легкие самолеты и комплектующие для авиадвигателей. Помимо этого, свердловские власти предполагают развитие деловых связей на паритетной и взаимовыгодной основе в энергетике, промышленной инженерии, медицине и логистике. По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, перспективы сотрудничества есть в высокотехнологичных отраслях, например, в машиностроении или строительной индустрии.

Культурный аспект

Будучи страной-партнером, на церемонии открытия промышленной выставки Турция представит колоритную культурную программу. Кроме того, участникам «Иннопрома» будут предложены национальные блюда турецкой кухни.

Во время своего визита в Екатеринбург чрезвычайный и полномочный посол Турции Мехмет Самсар поделился планами о проведении фестиваля турецкого кино, фотовыставки турецкого фотографа Ара Гюлера, умершего в октябре 2018 года, выставки картин популярных турецких художников, а также концертов турецких музыкантов, в частности, пианистки Анжелики Акбар. Посол заявил о намерении турецких музыкальных коллективов выступить на площадках Ural Music Night. Однако отметил, что перечисленные мероприятия будут проводиться в рамках перекрестного года культуры и туризма, поэтому не все из них произойдут во время «Иннопрома».

Помимо культурной программы, в рамках выставки пройдут несколько спортивных турниров. В частности, 6 и 7 июля состоится турнир по гольфу Innoprom Golf Challenge, в котором примут участие представители деловой и политической элиты России и зарубежных стран.

В ожидании паритетного сотрудничества

По словам губернатора Евгения Куйвашева, Турция может «открыть для себя регион как динамично развивающуюся индустриальную территорию». «Мы видим серьезные перспективы в углублении кооперационных связей, создании совместных предприятий в металлургии и машиностроении»,— пояснил глава области.

«Мы рассматриваем участие Турции в выставке как возможность укрепления сотрудничества с Россией и Свердловской областью — ведущим машиностроительным регионом страны и “воротами” на Урал и Сибирь»,— подчеркнул начальник департамента выставочной деятельности министерства торговли Турции Мюккерем Аксой.

Турция уже давно сотрудничает с регионом, поэтому возлагает большие надежды на выставку. «Главы наших государств договорились об увеличении товарооборота до $100 млрд. Чтобы достичь этой цели, нужно развивать межрегиональные связи. Свердловская область — один из регионов, обладающих наибольшим потенциалом. Я уверен, что контакты после “Иннопрома” станут регулярными»,— сказал посол Турции Мехмет Самсар на встрече с губернатором Евгениям Куйвашевым. По его словам, республика ориентируется на промышленную специфику уральского региона и его столицы, поэтому рассчитывает на сотрудничество в сфере промышленности, металлургии и машиностроения.

Уральские и турецкие бизнесмены готовы к сотрудничеству в сфере высоких технологий Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Тем не менее, из приоритетных сфер не исключаются взаимодействие и совместные проекты в сферах оздоровительного туризма и строительства. «Оздоровительный туризм как вид отдыха получил новый виток развития. Несмотря на то что это не самое популярное направление, турецкие термальные курорты имеют большой потенциал»,— заявил посол Мехмет Самсар. Он добавил, что для развития сотрудничества в строительной области Турция планирует провести в Екатеринбурге Российско-Турецкий Деловой совет. «В рамках работы выставки турецкие предприниматели смогут провести встречи и познакомиться с представителями уральского бизнеса. Благодаря совету руководители турецких предприятий смогут составить представление о местных компаниях»,— пояснил посол.

Страны в центре внимания

Главной темой юбилейной выставки «Иннопром» стало «Цифровое производство: интегрированные решения». Впервые за десятилетнюю историю на международной промышленной выставке будет представлено 15 национальных экспозиций — почти в два раза больше, чем в 2018 году. Свои разработки и технологии покажут Китай, Япония, Южная Корея, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Словакия, Чехия, ЮАР, а также Австрия, Казахстан, Франция, Тайвань и Азербайджан, которые участвуют в «Иннопроме» впервые.

Австрия планирует провести межрегиональный бизнес-форум, который будет посвящен экологическим технологиям. Делегацию возглавит вице-президент федеральной палаты экономики Австрии Рихард Шенц. Вместе с палатой на национальном стенде будут представлены Союз металлотехнической промышленности и компании по автоматизации машиностроения. Среди них: Bertsch-Laska, Krauseco Werkzeugmaschinen, Emco, Bauer Rhren-und Pumpenwerk. Австрия надеется, что «Иннопром» поспособствует активизации межрегионального партнерства стран. По итогам 2018 года, товарооборот региона и страны вырос в сравнении с 2017 годом в 2,2 раза и составил $323 млн, из которого экспорт — $253 млн. Средний Урал сотрудничает с Австрией в металлургии, машиностроении, строительстве, химической промышленности.

Делегацию из Азербайджана возглавит министр экономики Шахин Мустафаев. Планируется, что в составе делегации будут представители крупных транспортных и добывающих государственных компаний и порядка 20 частных предприятий. Отметим, что в Екатеринбурге есть генеральное консульство Азербайджана, прямое авиасообщение между городами и успешное взаимодействие в сфере туризма.

Компании из Тайваня планируют с помощью «Иннопрома» выйти на российский рынок для экспорта и заключения дилерских сделок, а также привлечения российских компаний в качестве дистрибьюторов. В рамках тайваньской экспозиции будут представлены возможности Uson International Co., Ltd., которая специализируется производстве ручного инструмента, производитель редукторов Taiwan Gong Ji Chang Co., Ltd., Chili Development Co., Ltd., выпускающей инструменты для ремонта автомобилей, деревообработки, универсальные и механические.

Планируется, что следующим партнером выставки «Иннопром-2020» станет Италия. Окончательное решение об участии Италии в выставке было принято премьер-министром Конте в октябре 2018 года.

«Наш опыт говорит о том, что после выставки товарооборот региона со страной-партнером стабильно растет, а взаимодействие приобретает системный характер»,— утверждает губернатор Евгений Куйвашев.

Анастасия Реутова