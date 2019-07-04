В Саратовской области при проведении работ погибли трое работников МУП «Петровское ЖКХ»

В Петровске Саратовской области при проведении технических работ на объекте городских коммуникаций погибли трое сотрудников МУП «Петровское ЖКХ». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Валерия Радаева. По имеющимся данным, мужчины задохнулись в колодце.

Заместителю председателя правительства области Роману Бусаргину поручено провести внеочередное заседание комиссии по ЧС по вопросам соблюдения техники безопасности на производствах и подготовить дополнительные предложения по мерам профилактики охраны труда, зампреду Сергею Наумову – провести разбирательство происшествия.

Марина Ковалева