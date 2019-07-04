На Витебском путепроводе начинаются работы по замене асфальта

В субботу, 6 июля, в Петербурге начинаются работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части Витебского путепровода. Ремонт продлится до 4 августа и станет причиной поэтапного ограничения движения транспортных средств в поселке Шушары.

В частности, как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 6 по 15 июля для проезда закроют крайние правые полосы в каждом направлении движения, затем с 16 по 25 июля нельзя будет проехать по средним полосам как в сторону центра города, так и в сторону Ленобласти, а с 26 июля по 4 августа для автомобилистов окажутся недоступны крайние левые полосы в обе стороны.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на срок до 10 июля на северном участке КАД закрыта для движения одна полоса на внешнем кольце в районе развязки с проспектом Культуры.