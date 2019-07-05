Нетворкинг по-уральски

О том, что многие, пусть и отличные инициативы могут трансформироваться значительно не в лучшую сторону, я знаю с детства. Поэтому, когда еще только было объявлено о проведении выставки «Иннопром», мало доверял красивым пресс-релизам, обещавшим нам «суперфорум», после которого Екатеринбург станет центром делового мира не только России, но и зарубежья.

Предпосылок для таких мыслей было достаточно — на фоне подготовки к мероприятию то и дело разгорались скандалы. То строители начинали бунтовать из-за просрочек с оплатами, то срывались сроки строительства площадки, да и сам выбор места для основной площадки вызывал сомнения — ангары возводились натурально на болоте. Дополнительно смазывали впечатления и первые выставки, куда экспоненты не торопились, отчего было больно наблюдать, как почти в пустом ангаре на полу одиноко лежали титановые стойки шасси самолетов Airbus или Boeing, которые производило уральское ВСМПО-Ависма.

Но год от года ситуация каким-то образом улучшалась. Каждый день, двигаясь на работу, я на протяжении нескольких лет с усиливающимся интересом наблюдал, как разрастается «Екатеринбург-Экспо», на базе которого проходит «Иннопром». Видел, как в Екатеринбург прилетает все больше и больше иностранных бизнесменов. Как к нам все чаще заезжают первые лица российской власти. Действительно, пусть и не за один год, но за десять лет я могу с уверенностью сказать, что «Иннопром» стал «суперфорумом».

За прошедшие годы состав участников рос качественно и количественно. Бизнесмены стремятся на форум — ведь это своего рода классный нетворкинг, где рождаются новые идеи, возникают и нарабатываются полезные связи и заключаются крупные контракты. Я сам последние пять лет стараюсь проводить на выставке не только рабочее, но и личное время — ведь только в таком окружении, среди инициативных и профессиональных людей в голову начинают приходить самые классные мысли для собственных проектов.