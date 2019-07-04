Электрогиперкар Lotus назовут Evija

04 июля, четверг
Компания Lotus назовет свой первый электрический гиперкар Evija, сообщает британский автопроизводитель.
The new Lotus Evija (“Ee-vi-ya”- meaning "the first in existence"). Launching in London on 16 July 2019. #ForTheDrivers #LotusType130 #WeDare #Evija #LotusEvija pic.twitter.com/FELnLKgQfa— Lotus Cars (@lotuscars) 3 июля 2019 г.
По заявлению марки, слово означает «первый существующий» и «живой», что отражает статус модели одновременно как первого электромобиля в истории Lotus, так и первой машины, созданной после продажи бренда концерну Geely.
Напомним, тираж 1000-сильной новинки будет ограничен 130 экземплярами. Производство наладят в Норфолке, где сейчас выпускаются все автомобили Lotus.