04 июля, четверг
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Электрогиперкар Lotus назовут Evija

Компания Lotus назовет свой первый электрический гиперкар Evija, сообщает британский автопроизводитель.

По заявлению марки, слово означает «первый существующий» и «живой», что отражает статус модели одновременно как первого электромобиля в истории Lotus, так и первой машины, созданной после продажи бренда концерну Geely.

Напомним, тираж 1000-сильной новинки будет ограничен 130 экземплярами. Производство наладят в Норфолке, где сейчас выпускаются все автомобили Lotus.

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