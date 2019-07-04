В трех регионах Черноземья началась уборка зерновых и зернобобовых

Белгородская, Воронежская и Курская области приступили к уборочной кампании, следует из сообщения Минсельхоза. Также она началась в Саратовской области и в отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Оперативные показатели по регионам не раскрываются, но в целом по стране на 3 июля зерновые и зернобобовые обмолочены на площади 3,7 млн га (на ту же дату в 2018 году — 3 млн га), намолочено 14,9 млн т зерна.

О крупной земельной сделке в Воронежской области читайте в материале “Ъ-Черноземье” «“Логус-Агро” остался без пшеницы».

Олег Мухин