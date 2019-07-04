Лесные пожары в Югре за сутки охватили 414,1 га

За прошедшие сутки, 3 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре лесные пожары охватили площадь в 414,1 га (Советское, Урайское лесничества). По данным регионального департамента недропользования и природных ресурсов, за день зарегистрировано семь лесных пожаров, из которых четыре — ликвидировано, три — локализовано.

Причины пожаров — нарушение правил пожарной безопасности в лесах местным населением и туристами, а также грозовые разряды. По данным базы авиационной и наземной охраны лесов округа, сегодня во всех районах можно ожидать 1-3 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрированы 58 лесных пожаров общей площадью 738,33 га.