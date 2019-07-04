На развитие кинематографа в Петербурге выделят более 200 млн рублей

Смольный увеличил размер субсидий на развитие кинематографии. Они предоставляются на основе конкурсов социально ориентированным некоммерческим организациям на создание кинофильмов на территории Петербурга. Если в 2018 году на эти цели было выдано девять субсидий на общую сумму 84 млн рублей, то в текущем году на создание художественных, документальных и историко-публицистических фильмов выделят уже 201 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга также определили порядок предоставления субсидий в сфере научной и научно-технической деятельности. В 2019 году петербургским ученым будет выделено более 61 млн руб.