В Саратове перед судом предстанут двое обвиняемых в вымогательстве

Заводской районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в вымогательстве (п.п. «а,г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемые, действуя вместе с неустановленным во время следствия лицом, в период с 16 сентября по 31 декабря 2017 года требовали от жертвы 150 тыс. руб. и право на имущество – земельный участок площадью 419 кв.м., стоимостью которого превышала 650 тыс. руб. Они угрожали потерпевшему применением насилия и уничтожением имущества – дачного дома.

Один из обвиняемых находится под подпиской о невыезде, другой – под домашним арестом.

Марина Ковалева