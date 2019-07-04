Почти 40 человек эвакуированы из-за нового паводка в Красноярском крае

Власти Богучанского района Красноярского края эвакуировали 37 жителей подтопленного поселка Октябрьский и деревни Малеево из-за вышедшей из берегов реки Чуна. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Власти связывают повышение уровня воды в реке Чуна с обильными дождями в соседней Иркутской области и таянием снегов в горах. В результате в зоне подтопления оказались дома, расположенные на низменной территории. «Экстренно предпринятые меры по эвакуации позволили спасти жизни людей. Вода продолжает прибывать»,— говорится в сообщении администрации.

По данным МЧС, всего подтоплено около 100 приусадебных и 70 дачных участков на территории трех районов Красноярского края — Канского, Абанского и Богучанского. Также под водой оказался один участок автодороги недалеко от поселка Почет. Социально-значимых объектов на подтопленных территориях нет. Во всех населенных пунктах подготовлены девять пунктов временного размещения на 4 тыс. мест. На месте работают сотрудники МЧС и спецтехника.

Напомним, паводок начался в Иркутской области 25 июня. Подтопленными оказались 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10,1 тыс. домов, в которых проживают 32,9 тыс. человек. Также с 30 июня был введен режим чрезвычайной ситуации в Канске Красноярского края, где из берегов вышла река Кан. Причиной наводнения стала выпавшая 29-30 июня более чем двухмесячная норма осадков: уровень воды в реке при норме в 3,5 м поднялся примерно до 4,4 м. Во время паводка было подтоплено более 100 дачных участков, а эвакуированы почти 80 человек. По оперативным данным МЧС, уровень воды в реке постоянно снижается: к утру 4 июля он составлял уже 2,78 м. Подтопленных жилых домов нет.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Стихийное бедствие вызвали три циклона»

Илья Галагуз