Ростов-на-Дону стал вторым после Москвы по стоимости готового бизнеса

Во втором квартале 2019 года средняя стоимость готового бизнеса в Ростове составила 4,07 млн руб., об этом сообщает пресс-служба сайта «Авито».

Отмечается, что стоимость увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на покупку готового предприятия в городе вырос на 17%. Наибольший интерес вызывают компании из сферы услуг, торговли и общепита.

В среднем по России стоимость покупки готового предприятия снизилась на 8% и составляет 3,05 млн руб. Самая высокая стоимость покупки бизнеса традиционно в Москве — 4,14 млн руб. Самый низкий средний ценник зафиксирован в Ульяновске(1,12 млн руб.). В Краснодаре стоимость готового бизнеса снизилась на 21%, до 2, 6 млн руб.

Кристина Федичкина