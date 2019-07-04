В Ессентуках чиновника будут судить за взятку в 1 млн рублей

Бывшего заместителя руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дмитрия Заварзина обвиняют в получении взятки (ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по ставропольском у краю.

По данным следствия, в апреле этого года обвиняемый получил 1 млн руб через посредника от компании, которая строит солнечную электростанцию. За эти деньги чиновник обещал выдать разрешение на пуско-наладочные работы и на допуск электростанции в эксплуатацию.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Голякова