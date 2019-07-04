Вынесен обвинительный вердикт банде, нападавшей на дальнобойщиков

Петербургский горсуд огласил вердикт членам банды, грабившей дальнобойщиков в период с 2008 по 2012 год. Пострадавшими были признаны 24 водителя. Общий ущерб от нападений составил 495 млн рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Виталий Ковалев, Дмитрий Ковальков, Александр Доценко, Анатолий Воропаев, Сергей Орлов, Игорь Горулев, Владимир Соловьев и Вячеслав Макаров были признаны виновными коллегией присяжных в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.209, ч.3 ст.33-ч.1 ст.209, пп.а,б ч.4 ст.162, ст.222 УК РФ ( незаконное приобретение и хранение оружия, разбой, бандитизм). Дело слушалось судом с лета 2016 года.

Нападения членов группировки, переодетых в форму сотрудников ГИБДД, совершались на территории Петербурга, Ленинградской, Московской и Новгородской областей. Товар, перевозимый дальнобойщиками, преступниками реализовывался.