Екатеринбургская ИТК «Техмаш» отозвала иск о признании несостоятельной «Башкирской меди»

Екатеринбургское ООО «Инженерно-техническая компания Техмаш» отозвало из арбитражного суда Башкирии заявление о признании несостоятельной башкирской «внучки» УГМК-холдинга — компании «Башкирская медь» (принадлежит АО «Учалинский горнообогатительный комбинат»). Отзыву иска предшествовало погашение долга должником в размере 1,19 млн руб., следует из материалов дела. Отказ от иска был принят судом 28 июня, 1 июня суд возвратил заявление истцу.

Структура УГМК затянула оплату ИТК «Техмаш» по договору поставки вагона-дома «Арктика» в конце 2017 года.

«Башкирская медь» владеет лицензиями на отработку месторождений «Юбилейное», «Дергамышское» и группы «Подольских» месторождений с общими запасами около 200 млн т. Выручка в 2017 году, по информации kartoteka.ru, составила 3,84 млрд руб., чистый убыток — 553 млн руб. Стоимость чистых активов на начало 2018 года оценивалась в 3,7 млрд руб.

Ирина Самойлова