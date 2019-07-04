Управляющую компанию в Новороссийске подозревают в особо крупном хищении

Следственные органы Новороссийска возбудили по результатам прокурорской проверки уголовное дело по факту покушения на хищение в особо крупном размере (ч. 3, ст. 30, 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о действиях управляющей компании, которая предъявила иски жителям многоквартирного дома на несколько миллионов рублей за фактически не оказанные услуги.

Как рассказали в краевой прокуратуре, проверка была проведена по обращению собственников квартир многоквартирного дома по улице Видова в Новороссийске. Выяснилось, что в конце 2017 года был изготовлен подложный протокол общего собрания собственников помещений, согласно которому управление и содержание общедомовым имуществом было передано УК «Авангард». Однако услуги по содержанию и обслуживанию данного дома управляющей компанией фактически не оказывались.

Тем не менее, по данным надзорного ведомства, должностные лица УК «Авангард» переуступили некой аффилированной им компании право требования взыскания с жильцов задолженности за фактически неоказанные услуги на сумму более 4,4 млн руб. Для этого должностные лица компании подали в суды более 150 исков, а мировые судьи удовлетворили их.

В настоящее время по иску собственников жилья суд признал недействительным протокол общего собрания, передавший дом в управление УК «Авангард». Судебные решения мировых судей о взыскании с жителей задолженности также были отменены в связи с получением им от граждан решения суда о признании факта протокола общего собрания собственников поддельным. Ведется расследование уголовного дела.

Василий Хитрых