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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Потребление электроэнергии в Воронежской области в июне выросло на 4%

В июне 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме Воронежской области составило 849,8 млн кВтч — на 34,7 млн кВтч больше объема потребления в июне 2018 года. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в региональном филиале АО «Системный оператор ЕЭС». Рост обусловлен более теплой погодой (среднемесячная температура воздуха в июне 2019 года оказалась на 3,1°С выше, чем годом ранее), а также увеличением потребления на собственные нужды Нововоронежской АЭС в связи с опытно-промышленной эксплуатацией седьмого энергоблока. При этом выработка электростанций Воронежской области в июне снизилась на 12,9% к июню 2018 года и составила 1,04 млрд кВтч; суммарный переток в смежные энергосистемы достиг 191 млн кВтч.

Как хотят снизить энергопотребление в Белгородской области — в материале “Ъ-Черноземье” «Белгородский рост станет экономным».

Олег Мухин


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