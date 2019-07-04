Жители Набережных Челнов увеличили расходы в магазинах на 8%

Жители Набережных Челнов за первые пять месяцев 2019 года совершили в розничных магазинах покупки на 64,4 млрд руб., что на 7,7% больше показателя того же периода прошлого года. Такие данные приводит муниципальный исполком в отчете по итогам социально-экономического развития города.

Объем отгруженных товаров локального производства, выполненных работ и услуг без учета малого предпринимательства в денежном эквиваленте составил 123 млрд руб., что больше показателей 2018 года на 3,7%.

Также на 9,5% увеличилась общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов — 90 тыс. кв. м. в январе-мае 2019 года против 82 тыс. кв.м. в тот же период 2018 года.

“Ъ-Казань”