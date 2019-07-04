«Татспиртпром» в полтора раза увеличил сумму уплаченного акциза

«Татспиртпром» за первые шесть месяцев 2019 года выплатил в виде акцизов 9,6 млрд руб., что в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2018 года — тогда было уплачено 5,7 млрд руб. Как отмечает пресс-служба компании, отчисления увеличились за счет роста продаж ликеро-водочной продукции и запуска производства пива.

Всего за шесть месяцев компания перечислила 12,3 млрд руб. в виде налогов и сборов, из них 750 млн руб. - в консолидированный бюджет Татарстана. Таким образом, компания за полугодие выплатила налогов и сборов на сумму, превышающую половину всех выплат «Татспиртпрома» в 2018 году — тогда за весь год предприятие выплатило 20 млрд руб.

“Ъ-Казань”