Пермский ЖК «Ньютон»

Пермь в финальной части была представлена единственным застройщиком – «УралДомСтрой». Девелопер со своим жилым комплексом бизнес-класса «Ньютон» боролся за звание «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса». Конкуренцию ему составляли компании из Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Пензы, Уфы, Новосибирска и Тюмени. Всего награды присуждались в 33 номинациях.

В ряде категорий победителей определили сами участники церемонии. В остальных номинациях премия присуждалась по итогам многоэтапной экспертизы жюри. Специалисты оценивали проекты по архитектурным решениям, строительным материалам, благоустройству придомовой территории, безопасности, наличию парковочных мест и другим параметрам. В качестве независимого консультанта свои услуги предоставила международная фирма PwC. В результате именно ЖК «Ньютон» был признан победителем среди региональных жилых комплексов бизнес-класса, во второй раз подряд получив престижную награду (в 2018 году «УралДомСтрой» победил с проектом ЖК «OCEAN city» в Ижевске).

В своем новом проекте застройщик учел все требования, которые сегодня предъявляют домам бизнес-класса. Это переменная этажность, подземные парковки, закрытые дворы без машин и безбарьерная среда. В «УралДомСтрое» подчеркивают, что будущим собственникам квартир в ЖК «Ньютон» не придется ждать, когда сложится инфраструктура вокруг жилого комплекса в районе ДКЖ. Магазины, аптеки и все необходимые для жизни сервисы появятся вместе с кварталом на первых этажах зданий. Часть домов будет продаваться по новому принципу – с использованием счетов эскроу.

Застройщик ООО «Ньютон», проектная декларация на сайте www.newton59.ru