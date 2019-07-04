Стоимость готового бизнеса в Нижнем Новгороде за год упала на 15%

Нижний Новгород по итогам второго квартала 2019 года остался в пятерке городов России по доступности готового бизнеса. Его средняя цена за год упала на 15% до 2,2 млн руб., сообщает пресс-служба Avito. Спрос подрос на 2%.

Набольший интерес у пользователей Avito из Нижнего Новгорода сохраняется к бизнесу в сфере услуг (33% запросов), торговли (22%) и общепита (14%). Самой дорогой в городе оказалась покупка производства – 10,9 млн руб., цена выросла на 86% за год. Бизнес в сфере развлечений подорожал на 10% до 3,1 млн руб., а в сфере общепита стоимость готовых предложений выросла на 62% до 2,6 млн руб. Самым дешевым оказался интернет-магазин – цена на такой бизнес упала за год на 86% до 168 тыс. руб.

В целом по России средняя стоимость готового бизнеса снизилась на 8% до 3,05 млн руб., спрос вырос на 6%. Самые дешевые предложения – в Ульяновске (1,! млн руб., -23%), Омске (1,7 млн руб., -5%) и Ижевске (1,7 млн руб., -6%). Самые дорогие предложения по-прежнему в Москве (4,! млн руб., +1%), Ростове-на-Дону (4 млн руб., +16%) и Самаре (3,9 млн руб., +8%).

Анастасия Еремина