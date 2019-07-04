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Челябинская область стала учредителем партнерства по развитию УрФО

Челябинская область вошла в состав учредителей автономной некоммерческой организации «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию УрФО». Соответствующий приказ, подписанный врио губернатора Алексеем Текслером, опубликован на сайте правительства. Выполнять функции и полномочия АНО от имени Челябинской области будет Министерство имущества и природных ресурсов области, говорится в документе.

АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию УрФО» было создано весной по инициативе полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Основной вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

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