Госдолг Кубани в июне снизился на 5,3 млрд рублей

С начала 2019 года объем государственного долга Краснодарского края сократился на 29,5 млрд руб. Только за июнь этого года сокращение составило 5,3 млрд руб. На 1 июля объем госдолга Кубани составил 110,6 млрд руб., сообщили в региональном минфине.

По данным министерства, большую часть долга (59,7 млрд руб.) составляют бюджетные кредиты с процентной ставкой 0,1% годовых. Государственные ценные бумаги края оцениваются в 20 млрд руб., 25 млрд руб. – займы у кредитных организаций и 5,9 млрд руб. – обязательства по государственной гарантии.

В первом полугодии 2019 года досрочно были погашены 21,6 млрд руб. банковских кредитов, что позволило значительно оптимизировать расходы и сэкономить 1,3 млрд руб. на обслуживании долга.

Василий Хитрых