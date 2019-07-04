На Дону за полгода закрыли 35 аптек за продажу лекарств без рецепта

За шесть месяцев 2019 года в Ростовской области приостановили деятельность 35 аптек, продающих лекарства без рецепта. Об этом сообщает пресс-служба территориального органа Росздравнадзора по региону.

Как сказано в сообщении, нарушающие правила аптеки принадлежат 16 юридическим лицам и двум индивидуальным предпринимателям. «Все аптечные организации многократно привлекались к ответственности за продажу лекарств из категории аптечной наркомании»,— отмечают в пресс-службе. Кроме того, две аптеки в регионе оштрафовали на 200 и 600 тыс. руб. за продажу запрещенных в России лекарств.

Всего за полгода Росздравнадзор в Ростовской области составил 581 протокол об административном правонарушении, общая сумма наложенных штрафов превысила 13 млн руб.

Кристина Федичкина