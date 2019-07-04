Электромобили Volkswagen получат беспроводные обновления

Компания Volkswagen оснастит электромобили семейства ID функцией беспроводного обновления, сообщает Autocar со ссылкой на главу немецкого автопроизводителя Юргена Стакманна.

«Мы не старт-ап, потому должны убедиться в системе беспроводных обновлений, прежде чем они появятся на серийных автомобилях, — пояснил господин Стакманн. — Когда мы будем уверены в работоспособности системы, она появится на наших электромобилях».

Напомним, премьера первого серийного электромобиля марки — хэтчбека Volkswagen ID.3 — состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года. В настоящее время беспроводные обновления через интернет имеют электромобили Tesla.