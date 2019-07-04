В Зауралье СК начал проверку после обрушения потолка на ребенка в детском саду

В одном из детских садов поселка Юргамыш произошло частичное обрушение штукатурки с потолка. Один из воспитанников получил травму, сообщает СК РФ по Курганской области. Ребенок был доставлен в больницу с ушибом головы и ссадинами. На данный момент его здоровью ничего не угрожает, ему назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники управления СК РФ по Курганской области проводят доследственную проверку. Выясняются причины происшествия, оцениваются действия должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль над ремонтом детских садов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.