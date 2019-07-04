Власти Югры помогут детям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Ханты-Мансийский автономный округ готов принять в детские оздоровительные организации детей из пострадавшей от наводнения в Иркутской области, сообщил заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов.

«Губернатором Натальей Комаровой дано поручение проработать механизмы помощи нашим согражданам из Иркутской области. И сегодня Югра готова принять на летние каникулы две группы ребят в возрасте от 13 до 18 лет»,— цитирует господина Кольцова департамент общественных и внешних связей региона. По его словам, первая смена для начнется 8 июля, вторая – 24 июля. «Двухнедельные смены будут проходить на площадке регионального молодежного центра, где организован палаточный лагерь с круглосуточным пребыванием детей “Мастерская технологий будущего”»,— рассказал он.

В Иркутской области из-за паводка, который начался 25 июня, действует режим ЧС. Подтопленными оказались около 100 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10,1 тыс. домов, в которых проживает 32,9 тыс. человек. По данным МЧС, число погибших при паводках составляет 20 человек.

Подробнее о причинах стихийного бедствия в регионе читайте в материале “Ъ” «Стихийное бедствие вызвали три циклона»