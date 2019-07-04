ТИКи начали принимать документы для регистрации кандидатов на муниципальные выборы

С сегодняшнего дня территориальные избирательные комиссии Пермского края начали принимать документы на регистрацию кандидатов, выдвинутых на муниципальные выборы. Как сообщают в пресс-службе краевой избирательной комиссии, прием документов будет проходить до 18.00 24 июля.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, в Пермском крае пройдут 23 избирательные кампании в 20 муниципалитетах. Самые крупные из них — выборы депутатов дум городских округов, созданных на базе Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского и Чусовского муниципальных районов. Кроме того, в единый день голосования будут избраны депутаты земских собраний Пермского, Куединского, Кунгурского и Сивинского районов. Всего будет замещено около 350 депутатских мандатов.