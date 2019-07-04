Наблюдательный совет ХК «Молот-Прикамье» возглавил депутат заксобрания

Вчера состоялось первое заседание наблюдательного совета ХК «Молот-Прикамье», на котором был утвержден его персональный состав.

В него вошли семь человек: министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, депутаты заксобрания Пермского края Алексей Антипов, Сергей Клепцин, Вагаршак Сарксян, Армен Гарслян, депутат Пермской гордумы Александр Колчанов и президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов. Как и прогнозировал "Ъ-Прикамье", председателем совета избран господин Сарксян.

Члены наблюдательного совета заслушали доклад генерального директора ХК «Молот-Прикамье» Андрея Морозова о текущей ситуации в клубе. Господин Морозов представил также главного тренера команды — Павла Десяткова. Члены совета рекомендовали руководству клуба подготовить программу развития «Молота-Прикамье» на ближайшие пять лет и озвучили задачи на новый сезон.

В минспорте края подтвердили, что совет создан. Министр спорта Владимир Епанов считает, что совет добавит «Молоту» прозрачности. «Уверен, это позволит сделать клуб „Молот-Прикамье“ привлекательным для потенциальных партнеров и спонсоров»,— процитировали слова чиновника в ведомстве.

Господин Сарксян, в свою очередь, заявил, что с приходом нового, высококвалифицированного тренера совет ожидает «только высоких мест, что и было сформулировано в виде задачи на предстоящий сезон». Депутат подчеркнул, что совет не является формальной структурой и «будет принимать активное участие в жизни «Молота-Прикамье». Сам совет предполагается собирать не реже чем раз в квартал.