УФАС проверит законность отбора мэрией Уфы подрядчика реконструкции двух улиц

Башкирское управление ФАС завтра рассмотрит жалобу санкт-петербургской компании «Стикс» на действия мэрии Уфы при отборе подрядчика реконструкции километрового участка улиц 8 Марта и Комсомольской, следует из материалов ведомства. В «Стикс» считают, что городское управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений сформировало техническое задание таким образом, чтобы ограничить число претендентов. В частности, в техзадании прописаны требования по химическому составу используемых материалов и компонентов, к показателям испытания товара, наличие которых на момент торгов законом не требуется. Кроме того, согласно требованию заказчика, участник торгов может предоставить обеспечение заявки только денежными средствами при том, что закон предусматривает также обеспечение в виде банковской гарантии. Заявитель просит УФАС обязать мэрию привести документы тендера в соответствие с законом.

Начальная цена контракта составляет 301,98 млн руб. Он предполагает второй этап реконструкции 1,17 км дороги на участке от улицы 50 лет Октября до Айской и от Айской до улицы Хадии Давлетшиной (первый этап реконструкции оценен в 880 млн руб.). Работы предусматривают расширение дороги за счет сноса нежилых и жилых домов, вырубки деревьев, демонтажа остановок, а также укладку тактильной плитки, установку систем видеонаблюдения и светофоров. Исполнение контракта должно быть завершено до 20 ноября 2021 года.

Мэрия назначала аукцион на 27 июня, но позже перенесла торги на 11 июля.

ООО «Стикс», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в октябре 2012 года. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Принадлежит Максиму Голованову. Выручки и чистой прибыли общество в 2017 году не имело.

Майя Иванова