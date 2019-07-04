Набиуллина считает, что внутренние ограничения тормозят развитие экономики России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина утверждает, что главные ограничения для развития российской экономики — внутренние. Выступая на Международном финансовом конгрессе, она отметила, что «мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии». По ее словам, об этом свидетельствуют цены на нефть выше ожиданий и интерес к стране на глобальном рынке капиталов.

Госпожа Набиуллина отметила, что Россия сегодня «в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности». «Мы сейчас стоим перед лицом даже более грозного вызова: темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут, и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни»,— приводит ее слова «Интерфакс».