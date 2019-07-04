Музей ретроавтомобилей может разместиться на заводе имени Шпагина

Музей автомобилей «Ретро-Гараж» вновь закрылся по причине переезда. Учреждение уже в пятый раз готовится сменить площадку. Организаторы сообщают, что находятся «на пути создания технического музея».

По данным "Ъ-Прикамье", «Ретро-Гараж» вступил в переговоры с краевым правительством. В данный момент согласовывается возможность переезда «Ретро-Гаража» в один из цехов завода имени Шпагина, где предусмотрено создание технического музея.

Напомним, на территории завода планируется создать культурный кластер, в котором разместятся музеи, Пермская государственная художественная галерея и другие площадки.