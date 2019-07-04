Торги по продаже краснокамских активов владельца ЗУМКа не привлекли покупателей

Торги по продаже имущества ООО «Краснокамский завод „Нефтегормаш“» признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Информация об этом размещена на едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, в состав первого лота вошло оборудование: мостовые краны, весы, станки, сварочные агрегаты и прочее начальной стоимостью 33,5 млн руб. Второй лот состоит из недвижимости: складов, теплового пункта, административно-бытового и вспомогательного корпусов, главного корпуса, насосной станции, а также права пользования на условиях аренды земельными участками. Начальная цена лота составляла 117,9 млн руб.

«Нефтегормаш» принадлежал ООО «ЗУМК-Инвест», которым владели ООО «ЗУМК-Инжиниринг» и Александр Поздеев. В 2018 году основной актив группы компаний — «ЗУМК-Инжиниринг» был признан банкротом. Предприятие строило калийный комбинат в Узбекистане. Владелец компании винит в долгах узбекскую сторону, не рассчитавшуюся с компанией. Долги привели и к личному банкротству бизнесмена.