В Краснодаре получено разрешение на ввод корпуса школы в поселке Пригородный

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса школы № 81 в краснодарском поселке Пригородный. Как сообщили в мэрии, это здание начальной школы на 400 мест по улице Сербской, 7. Его открытие позволит всем школьникам из Пригородного и прилегающих к нему дачных массивов ходить на учебу в своем поселке.

Сообщается, что новый трехэтажный корпус общей площадью 7,3 тыс. кв. м в три раза больше старого здания. В нем современные классы, большой спортивный и актовый залы, кабинет информатики, кабинет робототехники, столовая, четыре лингофонных кабинета и мобильный лингафон, класс 3D-моделирования, а также фотолаборатория. Большая часть оборудования уже завезена, его установят до 1 сентября. Началось комплектование классов - уже сформировано пять первых. В этом году планируется набрать около 900 учащихся с 1 по 9 классы.

Начальная школа разместится в новом корпусе, а ученики 5–9 классов продолжат обучение в старом здании. Ранее, из-за того, что в старом корпусе всего восемь учебных кабинетов, старшеклассникам приходилось ездить в поселок Лорис, где они занимались на базе школы № 74. Также, с помощью 15 школьных автобусов в Пригородный будут привозить учеников из соседних поселков и жилых массивов.

Работы по строительству нового корпуса школы стартовали в 2017 году.

Василий Хитрых