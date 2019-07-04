Проект реконструкции главного корпуса «Ижмаша» может попасть в федеральную адресную инвестпрограмму в 2021 или 2022 году

Проект реконструкции главного корпуса оружейного завода в Ижевске может попасть в федеральную адресную инвестиционную программу в 2021 или 2022 году. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия».

«Мы отвели себе год — нужно потратить 30-40 млн руб. чтобы провести изыскательские работы. Нужно узнать, пригодны ли фундамент и стены здания к эксплуатации. Затем идет разработка проектно-сметной документации чтобы мы знали, сколько это будет стоить. Главный корпус оружейного завода является символом не только Ижевска, но и Удмуртии — его необходимо восстановить. Президент дал соответствующее поручение, и мы должны работать до проектно-сметной документации, а потом мы сможем рассчитывать на финансирование из федеральной адресной инвестиционной программы. Сумма пока неизвестна, но от 2,5 до 4 млрд руб. необходимы для полной реконструкции объекта. Мы двигаемся в плане и у нас есть все шансы в 2021 или 2022 год в адресную инвестиционную программу попасть»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, что 3 июля 2018 года в главном корпусе оружейного завода Ижевска произошло возгорание. В результате пожара обрушился шпиль башни, которая являлась одним из символов столицы Удмуртии. В начале 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу разработать проектно-сметную документацию для реконструкции главного корпуса «Ижмаша» к середине 2020 года. В мае 2019 года экспертизу сгоревшей башни завода оценили в 12 млн рубл.