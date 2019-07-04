Новосибирский суд признал доказанной вину главы банды киллеров Анатолия Радченко

В Новосибирске начали оглашать приговор предполагаемому руководителю группировки киллеров Анатолию Радченко по прозвищу Челентано. Суд признал его виновным в участии преступном сообществе (ст. 210), бандитизме (ст. 209), организации четырех убийства (ст. 105), трех покушениях (ст. 30, ст. 105), незаконном обороте оружия (ст. 222) и еще в целом ряде преступлений.

Сейчас суд оглашает показания потерпевших и свидетелей. Ожидается, что меру наказания обвиняемому назначат завтра. Напомним, обвинение запросило для Анатолия Радченко 25 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, гангстерская группировка, которую организовал и возглавил Челентано, насчитывавшая четырех штатных исполнителей. Она входила в состав влиятельного криминального сообщества бизнесмена Александра Трунова (отбывает 22-летний тюремный срок) и занималась устранением неугодных коммерсантов и преступных авторитетов.

С 2009-го по 2014 год Анатолий Радченко находился в международном розыске. В феврале 2014 года он был задержан в австрийской столице и почти полтора года провел в местной тюрьме, ожидая высылки на родину. Уголовное дело Челентано называет сфабрикованным.

Константин Воронов