На Юге России в этом году выявили хищения электроэнергии на 108 млн рублей

За первые пять месяцев этого года специалисты «Россети Юг» выявили около 1,5 тыс. случаев хищения электроэнергии, сообщает пресс-служба компании. Общий объем похищенной энергии составил 48,2 млн кВт/ч. Виновных обязали возместить компании «Россети Юг» ущерб в сумме 108,4 млн руб. и оштрафовали.

На безучетное потребление электроэнергии приходится 98,9 % выявленных нарушений. Большая часть похитителей электричества - бытовые потребители, но наибольший ущерб наносят юридические лица.

Дарья Голякова