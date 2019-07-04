В Зауралье на директора водоканала завели уголовное дело из-за завышения тарифа

Прокуратура Курганской области выявила нарушения исполнения законодательства о тарифном регулировании обществом с ограниченной ответственностью «Петухово Водоканал».

По результатам проверки выяснилось, что очистные системы водоотведения Петухово не работали с сентября 2018 года, хотя затраты на содержание и обслуживание систем были включены в тариф. В итоге тариф на водоотведение был завышен на сумму около 12 руб. с 1 кв. м - в общей сложности свыше 2,3 млн руб. за 2019 год.

В отношении директора ООО «Петухово Водоканал» возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).