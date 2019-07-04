Власти Петербурга намерены увеличить финансирование ГУ МВД

В 2020 году в Петербурге намерены увеличить финансирование регионального управления МВД. В текущем году на эти цели из городского бюджета направят 300 млн рублей. На сколько именно будет увеличено финансирование в следующем году, пока не уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в течение трех лет на нужды полиции в Петербурге будет выделено 900 млн рублей. Планируется, что эту сумму разобьют равными долями по каждому году. Соответствующее соглашение подписано врио губернатора города Александром Бегловым и министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым.